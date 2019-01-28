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Hakkari-Van Karayolu'na çığ düştü! Anne ve bebeğini jandarma kurtardı

Hakkari-Van Karayolu'nun 1'inci tünel mevkiinde çığ düşmesi sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Yolda kalanlar arasında bulunan ve donma tehlikesi geçiren ismi öğrenilmeyen bir anne ve 2 yaşındaki erkek bebeği, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak, başka araçla Hakkari'ye ulaştırıldı. Çığ bölgesine giden Vali İdris Akbıyık, kurtarılan anne ile konuşup, bebeğinin sağlığı hakkında bilgi aldı

28 Ocak 2019 Pazartesi 06:29
Hakkari-Van Karayolu'na çığ düştü! Anne ve bebeğini jandarma kurtardı

Hakkari-Van Karayolu'nun 11'inci kilometresinde bulunan Birinci tünel mevkiine dün akşam saatlerinde düştü. Çığ nedeniyle Karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bu nedenle Van ve Hakkari istikametine gelen onlarca araç, yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların arasında Yüksekova istikametinden Hakkari'ye giden otomobildeki anne ve 2 yaşındaki erkek bebek de zor anlar yaşadı. 



Yolda kalanlar Karayolları, İl Özel İdaresine Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yolda kalan araçları kurtarmak için bölgeye hareket etti. DHA'nın haberine göre; bölgeye ilk ulaşan jandarma ekipleri, otomobilde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren anne ile 2 yaşındaki bebeğini alarak, jandarmaya ait sivil araçla vakit kaybetmeden Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

 

Vali Akbıyık, çığ bölgesine gitti



Bölgeye ulaşan karla mücadele ekipleri de 1 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı. Bölgeye Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, jandarma ekiplerinin kurtardığı anne ile sohbet edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Akbıyık, yolda mahsur kalan diğer araç sürücüleriyle de görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

3 ayrı noktaya çığ düştü

Vali Akbıyık, Hakkari-Van Karayolu'nun 11'inci kilometresindeki 100 metrekarelik bir alanda üç ayrı noktaya çığ düştüğünü belirterek, "Çığ nedeniyle karayolu bir saat boyunca kapalı kaldı. Çok şükür can ve mal kaybı yok. Çığ nedeniyle araçta mahsur kalan anne ve bebeği jandarma ekiplerimiz tarafından başka araçla Hakkari'ye ulaştırıldı. Bugün bölgede karla karışık yağmur yağdı. Bu nedenle çığ düştü. İnşallah bu çığlar devam etmez. Çok şükür geniş bir alana çığ düşmesine rağmen, can ve kaybı yok." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 06:29
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