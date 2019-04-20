Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret etti
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte yaralı askerleri ziyaret etti.20 Nisan 2019 Cumartesi 11:18
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte yaralı askerleri ziyaret etti.
Vali Akbıyık, beraberindeİl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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