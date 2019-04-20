Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret etti Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte yaralı askerleri ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte yaralı askerleri ziyaret etti.

Vali Akbıyık, beraberindeİl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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