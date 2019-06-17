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Hakkari Valiliğinden 30 günlük yasaklama

Hakkari Valiliği, kentte 30 gün boyunca yapılacak tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:49
Hakkari Valiliğinden 30 günlük yasaklama

Hakkari Valiliği, kentte 30 gün boyunca yapılacak tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde FETÖ/PDY terör örgütüne karşı ve Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürütülen başarılı operasyonlar gerekçe gösterilerek etkinlikler yapılabileceği, bu etkinlikler kapsamında marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların olabileceği ve kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği, bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri, karşıt gruplar arasında çatışma olabileceği, yaz aylarının gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitlenin hareketlenme arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini amacı dışına saptırarak toplumsal olaylar çıkartabilecekleri değerlendirilmektedir. Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 18 Haziran 2019 tarihi saat 00.00’dan 17 Temmuz 2019 tarihi saat 23.59’a kadar 30 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma gibi türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklaması kararı alınmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:49
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