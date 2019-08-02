Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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