Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü lig şampiyonu oldu Hakkari Amatör Lig’de mücadele edenHakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Hakkari Spor Futbol Takımları’nı 4-0 yenerek şampiyon oldu.

Hakkari Amatör Lig’de mücadele edenHakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Hakkari Spor Futbol Takımları’nı 4-0 yenerek şampiyon oldu.

Merzan Futbol Sahası’nda oynanan maçta, 90 dakika boyunca rakibine üstünlük sağlayan Hakkari Sportif Faaliyetler, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, ve çok sayıda sporseverin izlediği maçı kazanan Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Yüksekova Belediyespor’un rakibi oldu.

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