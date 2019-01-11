0553 313 94 23

Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

11 Ocak 2019 Cuma 14:42
Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ (AA) - Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Karayolları 114'üncü Şube Şefliği Karla Mücadele ekipleri, yoğun kar ve çığ düşmesi nedeniyle 3 gün önce kapanan kara yolunda çalışma yaptı.

Ekipler, 7 iş makinesi ile metrelerce yükseklikteki kar birikintilerini temizleyerek açtığı yolda genişletme çalışması da yaptı.

Ardından bölgede bekleyen araçlar Hakkari ve Şırnak yönlerine hareket etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:42
  1. çığ düşmesi
  2. Hakkari
  3. karla mücadele
  4. Şırnak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de işçiler belediyeyi bastı!
    1. İzmir'de işçiler belediyeyi bastı!
    2. "Ambalajlı sularda ağır metal riski yok"
    3. Seul Yunus Emre Enstitüsü açıldı
    4. Cezayir'den 2018'de güvenlik alanında..
    5. Diyarbakır'da bazı güvenlik..
    6. Hanefi Tok kimdir nerelidir?
    7. Borsa İstanbul'u işgal davasında..
    8. İngiliz ekonomisi hız kesti
    9. OLİ projesiyle 3 bin çocuk bir araya..
    10. KOBİ Değer Kredisi ekonomiye pozitif..
    11. Ayşe Begüm Onbaşı Onur Ödülü aldı
    12. Türkiye’den Arsel Kampı’na kış yardımı
    13. Harun Demirci kimdir nerelidir?
    14. Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı
    15. Karadeniz PKK'ya mezar oldu! Tamamı..
    16. Yunanistan'ın Almanya'dan "savaş..
    17. Ahmet Metin Genç kimdir nerelidir?
    18. Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç..
    19. FETÖ'nün "Erzincan emniyetindeki..
    20. Köprü geciş cezalarında iade süreci..
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı