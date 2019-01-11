Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ (AA) - Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Karayolları 114'üncü Şube Şefliği Karla Mücadele ekipleri, yoğun kar ve çığ düşmesi nedeniyle 3 gün önce kapanan kara yolunda çalışma yaptı.

Ekipler, 7 iş makinesi ile metrelerce yükseklikteki kar birikintilerini temizleyerek açtığı yolda genişletme çalışması da yaptı.

Ardından bölgede bekleyen araçlar Hakkari ve Şırnak yönlerine hareket etti.