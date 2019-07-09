Hakkari şehitleri için EGM’den taziye mesajı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari’de şehit düşen iki asker için sosyal medya hesabı twitter üzerinden taziye mesajı içeren paylaşımda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari’de şehit düşen iki asker için sosyal medya hesabı twitter üzerinden taziye mesajı içeren paylaşımda bulundu.

Hakkari’de askeri araca düzenlenen terör saldırısından sonra EGM sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Hakkari’de askeri araca teröristlerce uzak mesafeden yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu’na Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.