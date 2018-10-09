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Hakkari şehidinin kimliği belirlendi

​Hakkari’de bölücü PKK tarafından Kuzey Irak Zap Bölgesi'nden güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan askerin Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Güngör olduğu öğrenildi.

09 Ekim 2018 Salı 14:16
Hakkari şehidinin kimliği belirlendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından PKK’lı teröristler tarafından 2 adet güdümlü füze atılması sonucu 1 asker şehit olmuş, 3’ü asker 4 kişi de yaralanmıştı. 
Şehit olan askerin Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Armutlu köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör olduğu ortaya çıktı. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi. Eve dev Türk bayrağı asıldı. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:16
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