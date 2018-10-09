Hakkari şehidinin kimliği belirlendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından PKK’lı teröristler tarafından 2 adet güdümlü füze atılması sonucu 1 asker şehit olmuş, 3’ü asker 4 kişi de yaralanmıştı.

Şehit olan askerin Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Armutlu köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör olduğu ortaya çıktı. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi. Eve dev Türk bayrağı asıldı.