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Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Doğanlı mezrasında bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay (30), İzmir’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

30 Haziran 2019 Pazar 18:29
Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Doğanlı mezrasında bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay (30), İzmir’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.


Hakkari’nin Doğanlı mezrasında bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanan Ispartalı Jandarma Teğmen Güngör Dolunay (30), kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi önce baba ocağına getirilirken, ardından şehit Dolunay için Gaziemir ilçesinde bulunan Gülhane Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.



10 ay önce evlenmişti


Törene; şehidin annesi Zehra, babası Gürkan, şehidin 10 aylık eşi Selin ve şehidin kardeşi Gökhan Dolunay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Şehidin ailesi, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi Kadifekale Şehitliğine defnedilecek.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:29
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