Hakkari şehidi Cengiz Tokur son yolculuğuna uğurlandı Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girilen çatışmad şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur, Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girilen çatışmad şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur, Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur için askeri tören düzenlendi. Kortej eşliğinde cami avlusuna getirilen şehitin naaşının başında askerler nöbet tuttu. Şehit Tokur’un ailesi ve yakınları vatandaşların ve devlet yetkililerin taziyelerini kabul etti.

Şehit annesi Züleyha Tokur üzüntüden ayakta durmakta zorlanırken, şehidin eşi Halime taziyeleri kabulü sırasında, yakınlarına "Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin" ifadesini aktardı.

Törenin sonrası top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşını anne Züleyha Tokur asker selamıyla uğurladı. Şehit eşi Halime Tokur ise cenazeyi uğurlarken ’naaşa doğru öperek elinisallaması’ yürekleri burktu.Ayrıca, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hendek operasyonları sırasında şehit olan komutanı Seçkin Çil’in naaşının bulunduğu Ankara’da defnedilmek için vasiyet bıraktığı öğrenilen şehit Tokur’un ailesinin bu vasiyet üzerine şehit Tokur’u,Ankara’da komutanı Çil’in yanına defnetmek istediklerini yetkililere bildirdiği aktarıldı.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur’un naaşı defnedilmek üzere, Etimesgut ilçesinde bulunan Elvanköy Mezarlığı’na götürüldü.

Törene, şehit Tokur’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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