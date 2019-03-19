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Hakkari polisi sevindirmeye devam ediyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.

19 Mart 2019 Salı 11:45
Hakkari polisi sevindirmeye devam ediyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.


Eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Hakkari polisi sevindirmeye devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesinde çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttılar. Polis ağabeylerinin elinde oyuncak almanın mutluluğunu yaşayan çocuklar polislere sarılarak teşekkür ettiler. Çocukların aileleri ise, çocuklarını sevindiren ve örnek bir davranış sergileyen polis memurlarına teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:45
  1. sergi
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