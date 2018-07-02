Hakkari lise taban puanları 2018 2019 MEB o okul Hakkari lise yüzdelik dilimleri

Liselere Giriş Sınavı LGS 2018 sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleşmek için binlerce öğrenciyi şimdi de tercih heyecanı sardı. Hakkari lise taban puanlarını MEB e okul üzerinden öğrenilebilecek. Hakkari'nin tüm liseleri 2018 2019 taban puanları, yüzdelik dilim YEP puanları ve kontenjanları açıkladı.

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MEB 2018 LGS tercihleri de başladı. Hakkari ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. Malatya liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihleri 2 Temmuz Pazartesi günü başladı. LGS lise tercihleri 13 Temmuz tarihlerine kadar yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Hakkari liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. Hakkari liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri.

İŞTE HAKKARİ LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI