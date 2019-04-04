Hakkari kırsalında silah ele geçirildi

Hakkari’nin Ağaçdibi köyü kırsalında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 4 Nisan 2019 günü ilimiz merkez Ağaçdibi köyü Şelale mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.