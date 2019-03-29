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Hakkari için 5 dilden doğa sporları tanıtım filmi

Hakkari Üniversitesi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen “Görürsen Her Yer Güzel” isimli proje kapsamında Hakkari’nin doğa sporları tanıtım filmi 5 dilden hazırlandı.

29 Mart 2019 Cuma 17:06
Hakkari için 5 dilden doğa sporları tanıtım filmi

Hakkari Üniversitesi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen “Görürsen Her Yer Güzel” isimli proje kapsamında Hakkari’nin doğa sporları tanıtım filmi 5 dilden hazırlandı.


Hakkari Üniversitesinden öğretim görevlisi Emin Yıldırım ve Murat Adıyaman ve Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında; doğa sporları bakımından büyük bir potansiyele sahip olan Hakkari’de yapılan kayak, rafting, kano, dağcılık, kampçılık, dağ ve yol bisikleti, yamaç paraşütü, kayaklı yamaç paraşütü ve tur kayağı branşlarını kapsayan bir tanıtım filmi hazırlandı. Proje ekibi, “Üniversite olarak amacımız, Hakkâri’nin bu alanlardaki potansiyelini açığa çıkarmak ve başta yöre halkı ile sporcular olmak üzere doğa sporları tutkunlarının ve sporcularının ilimize gelmelerine öncülük etmek, ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak, bu branşları yaygınlaştırmak ve doğa sporları turizmini canlandırmaktır” dediler.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:06
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