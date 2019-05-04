Hakkari-Çukurca karayolu sel suları altında kaldı

Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağışlarla birlikte Zap suyu debisinin yükselmesi sonucu Hakkari-Çukurca karayolu sular altında kaldı.

Akşam saatlerinde etkili olan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar, Hakkari Zap suyu debisinin yükselmesine neden oldu. Köprülerin boyunu aşan su seviyesi nedeniyle Olgunlar köyü ile Şine mevkisine kadar Zap suyu kenarında bulunan köylülerin tedbir amaçlı evlerini boşaltmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Hakkari-Çukurca karayoluna değişik noktalarda inen sel suları ise karayolunu adete gölete çevirirken, karayolları ekipleri yola inen toprak ve sel suları ile mücadele çalışmaları başlattı.