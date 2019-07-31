Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi Erisan semtindeki Katramas Deresi kenarında çöken yolun yapımı için çalışma başlattı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi Erisan semtindeki Katramas Deresi kenarında çöken yolun yapımı için çalışma başlattı.

Bir ay önce Katramas Deresi kenarında yer alan Bağlar Mahallesi Erisan semti yolu, su seviyesinin yükselmesi sonucu çökmüş ve yol içerisinden geçen şehir kanalizasyon hattı hasar görmüştü. Suların yüksek olması nedeniyle burada çalışma yapamayan Hakkari Belediyesi, su seviyesinin azalmasıyla birlikte yapım çalışmalarına başladı.

Burada yapılan çalışmaları Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman yerinde inceleyip denetledi.

Bir aydır yol ve kanalizasyon nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, çalışmalar için Belediye Başkanı Cihan Karaman’a teşekkür ettiler.

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