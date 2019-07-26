Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi tarafından Yukarı Merzan Mahallesi’nde yol onarım çalışması başlatıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi tarafından Yukarı Merzan Mahallesi’nde yol onarım çalışması başlatıldı.

Birçok okul ve hanenin yer aldığı mahalle yolunda onarım çalışmaları başlatan Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yaması yapıyor.

Yapılan çalışmaları Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman yerinde inceledi.

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