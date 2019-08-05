Hakkari Belediyesinden yol asfaltlama çalışması Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarının eski ve yeni hallerini paylaştı.

Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarının eski ve yeni hallerini paylaştı.

Bağlar Mahallesi yollarının asfaltlaması işini 2019 yılı öncelikli hızlandırılmış çalışma programı içerisine alan Hakkari Belediyesi, geçtiğimiz ay burada başlattığı çalışmalar ile mahallenin 305’inci sokağının tamamı asfaltladı. Belediye Başkanı Cihan Karaman’ın denetiminde tamamlanan çalışmaların ardından yolların eski ve yeni hallerini gösteren fotoğraflar kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten mahalle sakinleri, yolların asfaltlanmasıyla birlikte toz ve çamurdan kurtulduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Cihan Karaman’a teşekkür ettiler.

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