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Hakkari Belediyesi'nden hummalı çalışma

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, kentin değişik noktalarındaki içme suyu arızası ve tahrip olan yollara yönelik onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:13
Hakkari Belediyesi'nden hummalı çalışma

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, kentin değişik noktalarındaki içme suyu arızası ve tahrip olan yollara yönelik onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

 

Son yılların en büyük kar yağışının yaşandığı Hakkari’de altyapıda meydana gelen tahribatlar, belediye ekipleri tarafından giderilmeye çalışılıyor. Şehrin değişik mahallelerinde toprak kaymasından dolayı arızalanan içme suyu şebekeleri, tahrip olan yollar ve tıkanan yağmur suyu tahliye kanalları, belediye ekipleri tarafından yeniden onarılıyor.

 

Kar yağışının beraberinde birçok tahribatı da getirdiğini belirten belediye yetkilileri; içme suyu arızaları, tahrip olan yollar, tıkanan logarlar, geçit vermeyen bazı mahalle yollarına yönelik stabilize çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirttiler.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:13
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