'Hakka ve sulha davet'

Şu yaşadığımız virüs afeti ve diğer musibetler sebepsiz ve anlamsız değildir. Depremler, musibetler, afetler Müslümanlara olduğu gibi İslam’ı hak din olarak kabul etmeyenlere de ihtar ve uyarılardır. Kendilerini ehli kitaptan gören Yahudi ve Hıristiyanlara, Allah’a ve O’nun ilahi kitaplarına ayrım yapmadan tam iman ediniz. İncil’de geleceği haber verilen ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed’in elçiliğini kabul ediniz. Ona gönderdiğimiz Kur’an-ı Kerim’e tabi olunuz, şunu biliniz ki Allah katında yegane hak din İslam’dır. İnandığınız Hz. İsa onun geleceğini haber vermiştir.” Meryem oğlu İsa da “Ey İsrailoğulları ben ki Tevratı tasdik etmek ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan Peygamberi müjdelemek üzere size gönderilen Allah’ın resulüyüm” demiştir. Onlara apaçık delillerle geldiğinde bu apaçık bir sihirdir demişlerdi. (Saf 61 Ayet 6)



Öncekilerin söyledikleri gibi siz de bu bir sihirdir öyle bir şey yoktur demeyiniz.



“O Allah ki müşrikler istemese de bütün dinlere üstün çıkarmak için Rasülünü, hidayet ve hak dini gönderdi.” (Saf 61 Ayet 9) Onun Rasüllüğü kıyamete kadar devam edecektir. Öyle ise bütün ilahi kitapların ana muhtevasını ihtivaden Kur’an-ı Kerim’in kutsallığını kabul edip iman, ibadet muamelatlarınızı ona göre yapınız. Yoksa siz de helak edilen; AD, SEMUT, NUH, LUT kavimleri ve firavun ve ona tabi olanların durumuna düşersiniz.



Bugün batı alemi istisnalar olmak üzere İslamiyet’e ve Müslümanlara savaş açmış vaziyetteler. Fransız Cumhurbaşkanı Macron Müslümanları tehdit ediyor, Hz. Peygamberin karikatürünü iğrençlikle yayınlayanların yaptığını meşru görüyor. Helal gıda etiketli ürünlerin etiketlerini kaldırtıyor. Bu ne büyük bir rezalettir. Hiçbir Müslüman İncil ve Tevratı yırtmamıştır, yırtmaz da. Hz. İsa ve Musa’ya sonsuz saygı ve sevgi duyarlar.



Rabbimiz Rahman ve Rahim isminin gereği kullarını uyarıyor, dinde zorlama yoktur. İman ederseniz lehinizedir, İman etmezseniz onun cezasını ahrette göreceksiniz. Ama yeryüzünde kendinizden olan ve olmayanlara zulmetmeyiniz, mallarına ve canlarına zarar vermeyiniz. Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da beş yüz bin insanı öldürdüler, dünyadan ses çıkmıyor. Filistin toprakları İsrail tarafından işgal edilmiştir. Oradaki Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya ve ibadethanelere korkusuzca giremiyorlar. Batı ve İsrail mazlum insanları katletiyor. Karadan ve havadan modern silahlarla suçlu suçsuz ayrımı yapılmadan çocuk, kadın, erkek demeden katlediyorlar. Halbuki Allah’ü Teala Kur’an-ı Kerim’de insan hayatının ne kadar değerli ve kutsal olduğunu bildiriyor.