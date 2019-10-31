Hakimler ve Savcılar Kurulu son dakika hakim savcı atamaları

Hakim ve savcı atama kararları son dakika yayınlandı mı? Sorusu binlerce savcı ve hakim tarafından merak ediliyordu. Son dakika gelişmesine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İşte hakim ve savcı atamaları isim listesi.

Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesini tamamladı. Buna göre 307 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51'i idari, 256'sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.

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