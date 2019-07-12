Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, FETÖ ile irtibatı sebebiyle 9 savcı ve hakimi görevden uzaklaştırdı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, FETÖ ile irtibatı sebebiyle 9 savcı ve hakimi görevden uzaklaştırdı.

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