Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 bin 340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan terfi çalışmalarını tamamladı. Sonuçlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun internet sitesinde ilan edilecek. IHAAW165356-GEN/13-02-2019- Hakimler ve Savcılar Kurulu 2.

IHAAW165356-GEN/13-02-2019- Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 bin 340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan terfi çalışmalarını tamamladı. Sonuçlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun internet sitesinde ilan edilecek.13.02.2019 16:53:56TSINNNN

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