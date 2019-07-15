Hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı Sakarya’nın Geyve ilçesinde seyir halinde olan tır sürücüsü hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde seyir halinde olan tır sürücüsü hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 50 LF 441 plakalı tır sürücüsü Geyve ilçesi Örencik mevki’inde direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın tekerini yol kenarında bulunan su kanalına düşürdü. Güçlükle durabilen tır yolu ulaşıma kapatırken, kazada tır sürücüsü yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulans ile Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.