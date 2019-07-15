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Hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde seyir halinde olan tır sürücüsü hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:44
Hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde seyir halinde olan tır sürücüsü hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 50 LF 441 plakalı tır sürücüsü Geyve ilçesi Örencik mevki’inde direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın tekerini yol kenarında bulunan su kanalına düşürdü. Güçlükle durabilen tır yolu ulaşıma kapatırken, kazada tır sürücüsü yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulans ile Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:44
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