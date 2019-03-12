Hakimin makam odasından cüzdanını çaldılar Bursa’da nöbetçi hakimin makam odasındaki çantasından cüzdanı çalındı.

Bursa’da nöbetçi hakimin makam odasındaki çantasından cüzdanı çalındı.

Olay Bursa Adliyesi’nde meydana geldi. 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, mahkeme kaleminde ifade alırken, hemen yan tarafta bulunan makam odasına bir şahıs girdi. Hakimin çantasını karıştıran şahıs, bulduğu cüzdanı çalarak kayıplara karıştı. Odasına döndüğünde cüzdanının olmadığını fark eden Hoş, Adliye Koruma Büro Amirliğine durumu iletti. Olay yeri inceleme ve hırsızlık büro ekiplerinin makam odasında yaptığı incelemede alınan parmak izlerinden bir şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.