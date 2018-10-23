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Hakim ve savcıların terfi sonuçları belli oldu

HSK 2. Dairesince hazırlanan 2 bin 172 hakim ve savcının terfi sonuçları belli oldu.

23 Ekim 2018 Salı 20:06
Hakim ve savcıların terfi sonuçları belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince hazırlanan 2 bin 172 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.

HSK 2. Dairesi, 2018 Ağustos dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.

Adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet Başsavcı ve savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:06
  1. hakim
  2. savcı

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