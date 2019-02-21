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"Hakim ve savcıların niteliğini artırıcı konular kanunlaştı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Hakim ve savcılarımızın niteliğini artırıcı konular kanunlaşmış oldu. TBMM'nin iradesiyle önemli aşamalardan birisi katedildi"- "Hakim ve savcılarımıza yönelik 70 puan zorunluluğu getirildi. Hakim ve savcı olabilmek için yazılı sınavda en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Söz konusu puanı alanlar mülakata çağırılacak. Bu, niteliği artırma yönünden önemli bir gelişmedir"- "2019 yılı, hakim ve savcıların eğitimi konusunda önemli bir tarih olacak. Bu yıl 6 bin hakim ve savcı meslek içi eğitime tabi tutulacak. Bu da tecrübe paylaşımını, bilgi birikimini artırma anlamında önemli bir gelişmedir"

21 Şubat 2019 Perşembe 11:05
"Hakim ve savcıların niteliğini artırıcı konular kanunlaştı"

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcı adaylığı süreciyle ilgili yeni düzenlemeleri de içeren kanuna ilişkin, "Hakim ve savcılarımıza yönelik 70 puan zorunluluğu getirildi. Hakim ve savcı olabilmek için yazılı sınavda en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Söz konusu puanı alanlar mülakata çağırılacak. Bu, niteliği artırma yönünden önemli bir gelişmedir." dedi.

Gül, yargı alanında yeni düzenlemeleri içeren ve dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yargıya yönelik reformların yoğun şekilde hayata geçirileceğini belirten Gül, 2019'un yargıya güvenin arttığı bir yıl olmasını hedeflediklerini söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin çalışmaların da sürdüğünü hatırlatan Gül, uygulamaların izlendiğini, ihtiyaç duyulan konularda gerekli adımların atıldığını dile getirdi.

Hakim ve savcıların niteliğine dair çalışmalara önem verdiklerinin altını çizen Gül, hakim ve savcıların, sayılarının artırılmasının yanında niteliğin de artırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

"İşin ana gövdesini nitelik oluşturuyor." diyen Gül, Mecliste kabul edilen kanunla, hakim ve savcı olmak isteyenlerin girdiği yazılı sınavda mülakata katılabilmek için 70 puan barajının getirildiğini ifade etti.

Bakan Gül, "Hakim ve savcılarımıza yönelik 70 puan zorunluluğu getirildi. Hakim ve savcı olabilmek için yazılı sınavda en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Bu puanı alanlar mülakata çağırılacak. Bu, niteliği artırma yönünden önemli bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hakim ve savcı adaylarının, adaylık süreci sonunda yazılı sınava gireceğini anlatan Gül, bu sınavda başarılı olamayanlara ikinci bir sınav hakkı daha tanındığını, bununla ilgili düzenlemenin önceden de var olduğunu aktardı.

Gül, "TBMM'nin iradesiyle, adaylık süreci sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan hakim ve savcı adaylarına ikinci bir sınav hakkı getirilmiş oldu. Kanunla, hakim ve savcılarımızın niteliğini artırıcı konular kanunlaşmış oldu. TBMM'nin iradesiyle önemli aşamalardan birisi katedildi." ifadesini kullandı.

- İstinaf mahkemelerine yönelik düzenlemeler

İstinaf mahkemelerinin yeni bir hukuki müessese olduğuna işaret eden Gül, uygulamada ihtiyaç duyulan bazı konuların ele alındığını bildirdi.

Gül, istinafın, yargılamayı hızlandırma, makul sürede yargılamanın tamamlanması, farklı bir gözle ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlara bakma anlamında önemli aşama olduğunu söyledi.

İhtiyaç duyulan hususların TBMM'de değerlendirildiğini aktaran Gül, kanunla istinaf mahkemelerine yönelik getirilen düzenlemeleri anlattı.

Kanun kapsamında usule dair ihtiyaç duyulan konuların hayata geçirileceğini ifade eden Gül, istinafla ilgili dosyaların yığılmasının önlenmesine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Düzenlemelerle, istinafın yargılama süreçlerini makul sürede tamamlayacağına işaret eden Gül, kanunla istinaf mahkemelerinde ikinci heyetlerin kurulmasına yönelik düzenlemenin de hayata geçirildiğine vurgu yaptı.

- "6 bin hakim ve savcı eğitime alınacak"

Hakim ve savcıların niteliğinin artırılmasına yönelik hazırlıklara değinen Gül, meslek öncesi yeterlilik sınavı üzerinde çalıştıklarını anımsattı.

Meslekte olan hakim ve savcıların eğitimleriyle ilgili de çeşitli adımlar atılacağını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"2019 yılı, hakim ve savcıların eğitimi konusunda önemli bir tarih olacak. Bu yıl 6 bin hakim ve savcı meslek içi eğitime tabi tutulacak. Bu da tecrübe paylaşımını, bilgi birikimini artırma anlamında önemli bir gelişmedir. Eğitim almamış ya da az eğitim alıp kürsüye çıkmış hakim ve savcı arkadaşımız kalmamış olacak. Eğitim konusundaki eksiklikler de giderilmesi sağlanacak."




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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:05
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Ankara
  3. Hakim ve Savcı Adaylığı
  4. istinaf mahkemeleri

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