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Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı

Aralık 2018 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri Resmi Gazete'de yer aldı

14 Mart 2019 Perşembe 02:10
Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki HSK kararlarında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29. maddesine göre, Aralık 2018 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listelerine yer verildi.

HSK'nın bir başka kararında ise 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimleri yayımlandı.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanların, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ya yazılı başvurmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecekleri bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 02:10
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  2. HSK
  3. Resmi Gazete
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