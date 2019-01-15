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Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ocak 2019 Salı 04:46
Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'deki HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Aralık 2018 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nın bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2018 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ya yazılı müracaatta bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 04:46
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