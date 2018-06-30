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Hakim ve savcıların beklediği kararname

Temmuzda yayımlanacak HSK yaz kararnamesi ile 2 bin dolayında yargı üyesi yeni bölgelere atanacak.

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:53
Hakim ve savcıların beklediği kararname

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) 1. Dairesi, adli ve idari yargı 2018 ana kararnamesi çalışmalarında sona geldi. Yeni kararnameyle çok sayıda il ve ilçe adliyesinde görevli hâkim ve savcının yerinin değiştirileceği belirtilirken, kararnamenin kapsamının 2 bin civarında olması bekleniyor. HSK 1. Dairesi’nin kararnameyi 11 Temmuz’a kadar açıklaması bekleniyor. Kararname ile iş yoğunluğu bulunan bazı mahkemelere ilave hâkim görevlendirmesi yapılacağı, çok sayıda il başsavcısının da değiştirileceği öğrenildi.

EŞLERE KIDEM KRİTERİ

HSK 1. Dairesi, kararnamede uygulanacak prensiplere ilişkin önemli kararlar da aldı. Buna göre, savcılıktan hâkimliğe, hâkimlikten savcılığa geçmeye yönelik talepler ihtiyaca göre değerlendirilecek. Eş durumu atamalarında kıdemli eş kıdemsiz eşe tabi olacak. Ancak kıdemsiz eşin meslekte 3 yılı doldurması koşuluyla, kıdemli eşin tercih edeceği bölgelere atama yapılabilecek. Bulunduğu yerde 5 yılını (Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 3) tamamlayıp, meslekte 8 yılını dolduranların talepleri ve sicil durumlarının uygun olması halinde atamaları birinci bölgedeki yerlere yapılabilecek. Ancak Ankara ve İstanbul adliyelerindeki hâkim ve savcı ihtiyacı nedeniyle bulunduğu yerde 2 yılını tamamlayıp meslekte 6 yılını dolduranların talepleri de değerlendirme kapsamına alındı. Hakkında soruşturma yapılan hâkim ve savcılar, o yerde göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilmesi halinde bir başka yere atanacak.

TAŞINMA ŞARTI

Avukatlık mesleğinden hâkim ve savcılığa geçenlerle ilgili de önemli bir prensip kararı ilk kez uygulanacak. Buna göre, en son avukatlık yaptıkları il ve ilçelerdeki ilk derece mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcılar, bulundukları yerdeki süreye bakılmaksızın (meslekte 5 yılını doldurmayanlar) bir başka bölgeye atanmak üzere kararname kapsamına alınacak. Birinci veya ikinci bölgede meslekte 2 yılını dolduranlar üçüncü bölgeye, üçüncü bölgede meslekte 2 yılını dolduranlar ikinci bölgeye, iki veya üçüncü bölgede meslekte 4 yılını dolduranlar ise birinci bölgeye atanabilecek. Bu durumda olan hâkim ve savcılar, avukatlık yaptıkları il ve ilçelerde görev alamayacak.

HABERTÜRK

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 07:53
  1. İstanbul
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  3. Hakim
  4. Savcı
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