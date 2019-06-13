Hakim ve savcılar infaz hukukunu değerlendirmek için toplandı

KARS (AA) - Kars'ta, 6 ilde görev yapan hakim ve savcıların katılımıyla düzenlenen infaz hukukunu değerlendirme toplantısı başladı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Kars Valisi Türker Öksüz, Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Kars Adalet Komisyonu Başkanı Soner Fevzi Vurur, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, çevre illerde görevli başsavcılar, hakimler ve savcılar katıldı.

Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, bölge illerindeki hakim ve savcıların katılımıyla gerçekleştirilen toplantının suçluların yeniden sosyalleştirilip topluma kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi.



Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de cezaevlerinin adeta bir fabrikaya dönüştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ceza infaz kurumlarının koşulları ve infaz sistemi bir ülkenin medeniyet ölçülerinden biridir. Son yıllarda ceza infaz kurumlarımızda yapılan rehabilitasyona yönelik faaliyetler her bir ceza infaz kurumumuzu adeta bir fabrikaya çevirmiş, hükümlü ve tutuklular hem meslek ve sanat öğrenmiş hem de cezalarını çekip rehabilite edilerek topluma yararlı bireyler olma yolunda önemli mesafe kat etmişlerdir. Bu anlamda ülkemiz infaz sistemi, dünyada başarılı örneklerden biridir. Umarım bu faaliyetlerimiz artarak devam edecektir."

İki gün sürecek toplantıya Kars'ın yanı sıra Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum ve Artvin'de görev yapan hakimler, başsavcılar ve savcılar katılıyor.