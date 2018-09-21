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Hakim ve savcılar dil eğitim için Çin yolcusu

Hakim ve savcıların Çin'de dil eğitimi almalarına yönelik anlaşma imzalandı.

21 Eylül 2018 Cuma 12:12
Hakim ve savcılar dil eğitim için Çin yolcusu

Hakim ve savcıların Çin'de dil eğitimi almalarına yönelik protokol imzalandı.

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen programda, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, hakim ve savcıların dil eğitimine ilişkin protokole imza attı.

Programda, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Daire Başkanı Hasan Kadri Yılmaztekin, Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Tetkik Hakimler Zeynep Kuzu ile İsa Toğrul da hazır bulundu.

"Türk Yargısının Adli ve İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi Amacıyla Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Yabancı Dil ve Lisansüstü Eğitim Projesi" kapsamında 8 hakim ve savcı Çin'in başkenti Pekin'de Kamu Güvenliği Üniversitesi'nde Çince eğitimi alacak.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:12
  1. Ankara
  2. Yu Hongyang
  3. Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner
  4. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek

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