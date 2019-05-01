Hakim ve savcı eğitim reformu toplantısı Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığında Hakim ve Savcı Eğitim Reformu Yürütme Kurulu 1'inci Toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA (AA) - Hakim ve savcılara yönelik eğitim reformu ve yöntemlerinin görüşüldüğü Hakim ve Savcı Eğitim Reformu Yürütme Kurulu 1'inci Toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda hakim ve savcı eğitim reformu, eğitimin yeni vizyonu, eğitim ihtiyaçları, eğitim konuları, yöntem ve teknikleri görüşüldü.

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