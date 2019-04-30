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Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezinden Katar'a çalışma ziyareti

30 Nisan 2019 Salı 22:14
Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezinden Katar'a çalışma ziyareti

DOHA (AA) - Türkiye Adalet Bakanlığı Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi yetkilileri ve yargı mensuplarından oluşan heyet, 21-25 Nisan tarihlerinde Katar'a çalışma ziyaretinde bulundu.

Katar Başsavcılığının davetlisi olarak Doha'ya gelen heyet, Başsavcılık, Yasal ve Yargısal Çalışmalar Merkezi, Yüksek Yargı Konseyi, Temyiz Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi, Polis Koleji, Hamed bin Halife Üniversitesi İslami Çalışmalar Koleji ve Katar Başsavcılığı Kriminal Çalışmalar Merkezi gibi kurumları ziyaret etti.

Katar'ın genel idari yapısı, yargı kurumları, yapısı, işleyişi, hâkimlik, savcılık ve avukatlık meslekleri, yargı alanındaki eğitim faaliyetleri, kolluk birimleri, Katar’daki üniversiteler ve akademik faaliyetler gibi konularda bilgi alarak gözlem yapan heyet, Türk yargı sistemi ve yargı alanındaki eğitimler konusunda da bilgi aktarımında bulundu.

Temaslar kapsamında, Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi ile yakın zamanda kurulan ve Katar'da görevli savcıların eğitiminden sorumlu Katar Başsavcılığı Kriminal Çalışmalar Enstitüsü arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptı ile "Türkiye ve Katar arasındaki iyi ilişkilerin savcıların eğitimleri konusunda devam ettirilmesi, ortak eğitim programlarının düzenlenmesi ve iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi" kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 22:14
  1. Çalışma ziyareti
  2. Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi
  3. Katar

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