Hakim ve savcı atama sonuçları HSK 403 hakim savcı kararnamesi 2018

Hakimler ve Savcılar Kurulu son dakika 403 adli ve idari yargı hakim ve savcı atamasını gerçekleştirdi. HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki hangi hakim ve savcı nereye atandı? İşte HSK hakim ve savcı atama sonuç listesi…

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13. maddesi gereğince uygun görüldü. İşte ataması yapılan hakim ve savcıların listesi:

HSK hakim ve savcı atama listesi için tıklayınız