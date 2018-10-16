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Hakim ve savcı atama sonuçları 13. ve 21. dönem hakim savcı adayları kura sonuçları

21. dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 13. dönem İdari Yargı Hâkimlerinin kuraları çekildi. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), ad çekme sonucuna göre belirlenen adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına ilişkin atama kura sonuçları çekiliyor. Hakim ve savcı atama sonuçları sorgulama ekranı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." demişti.

16 Ekim 2018 Salı 13:50
Hakim ve savcı atama sonuçları 13. ve 21. dönem hakim savcı adayları kura sonuçları

21. dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 13. dönem İdari Yargı Hâkimlerinin kuraları çekildi. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), ad çekme sonucuna göre belirlenen adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarına ilişkin atama kura sonuçları çekiliyor. Hakim ve savcı atama sonuçları sorgulama ekranı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." demişti.

Yeni atanan hakim ve savcıların listesi, hakim savcı atamaları 2018, 21. dönem hakim savcı adayları kura sonuçları, hakim savcı atamaları son dakika, hakim savcı kura sonuçları 2018, hakim savcı atamaları 2018 listesi, hakim savcı atamaları listesi merak konusu oldu. Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) hakim ve savcı atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından mesleğe kabulleri yapılan 21. dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 13. dönem İdari Yargı Hâkimlerinin kura töreni, 16/10/2018 tarihinde saat 14:00'da Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe/ANKARA) yapılacaktır. Kura töreni öncesi saat 13:00’da kokteyl programı olacaktır.” denildi. Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının cübbe dağıtımına ilişkin bilgiler Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır.  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." demişti.

Hakim ve savcı atamaları için tıklayanız

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:50
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