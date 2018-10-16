Hakim ve savcı atama kura sonuçları HSK hakim savcı atama listesi

Hakim ve savcı alımlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 21. dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 13. dönem İdari Yargı Hâkimlerinin kura sonucu belirlenecek. İşte ataması yapılan hakim ve savcılar listesi

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) hakim ve savcı atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından mesleğe kabulleri yapılan 21. dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 13. dönem İdari Yargı Hâkimlerinin kura töreni, 16/10/2018 tarihinde saat 14:00'da Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe/ANKARA) yapılacaktır. Kura töreni öncesi saat 13:00’da kokteyl programı olacaktır.” denildi. Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının cübbe dağıtımına ilişkin bilgiler Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." Demişti.

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