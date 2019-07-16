0553 313 94 23

Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından demokrasi yürüyüşü

Adana Adliyesinde görev hakim, Cumhuriyet savcıları ve yargı çalışanları ile aileleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinliğine katıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 12:25
Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından demokrasi yürüyüşü

Adana Adliyesinde görev hakim, Cumhuriyet savcıları ve yargı çalışanları ile aileleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinliğine katıldı. Aileleriyle birlikte kimi bebek arabasında gelen çocuklar da, Türk bayrağı taşıyarak yürüyüşe katıldı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının organize ettiği etkinlikte, yargı mensubu ve çalışanları Adana Adliyesinde bir araya geldi. Aralarında Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü’nün de bulunduğu çok sayıda hakim ve Cumhuriyet savcısı ile adliye çalışanı, ellerinde bayraklarla yürüdü. Kimi bebek arabasında kimi anne-babasının kucağında yürüyüşe katılan çocuklar da, demokrasi şölenine ortak oldu. Ay-yıldızlı tişört giyen çocuklar, yürüyüş boyunca bayrak salladı.


Yargı mensubu ve çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinliklerinin yapıldığı Merkez Park’a kadar ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atarak yürüyüp burada toplanan vatandaşlarla demokrasi nöbeti tuttu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura sonuçları listesi sorgula
    1. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura..
    2. Doğa yürüyüşünde sürpriz evlenme..
    3. 16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini..
    4. Nakliyeye belediye eli değdi
    5. S 400 füzesine benzettiği maketi..
    6. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde
    7. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut..
    8. Askeri bando çaldı, vatandaşlar..
    9. Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından..
    10. Sönmezalp Kültürpark’ta anıldı
    11. 10 ilde operasyon! Aralarında iş..
    12. Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü
    13. Kastamonu Belediyespor sezonu açtı
    14. Ünlü oyuncu ifade verdi
    15. Antalya'da fuhuş operasyonu
    16. Herkes gitti bir tek onlar kaldı
    17. Hint keneviri yetiştiren adam..
    18. "FETÖ ihaneti bertaraf olmuştur"
    19. Fiat'tan Samsun'da güvenli sürüş..
    20. Manisalı fotoğrafçılar lavanta..
    21. Yalçın Topçu Özbekistan’da 15 Temmuz..
    22. Miniğin okuduğu 15 Temmuz şiiri..
    23. Dolmuştan düşen kişi hayatını kaybetti
    24. TOKİ Ankara Sincan 2. etap konutları..
    25. Filipinler’de dang humması salgını:..
    26. Denizlispor, Hadi Sacko’yu renklerine..
    27. Samsat’ta 15 Temmuz etkinliği
    28. Akşener FETÖ'den ifadesinin alınması..
    29. ABD'de Trump yönetiminin kürtaj..
    30. "Türkiye bir özgürlük ülkesi burada..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler