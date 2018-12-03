Hakim savcı alım başvuruları! Hakim ve savcı sınav baraj puanı kaç? Hakim savcı sınavı ne zaman?

Hakim ve savcı adaylarını yakından ilgilendiren son dakika açıklamasını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptı. Bakan Abdulhamit Gül, "Kısa vadede hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında 70 puan barajını yeniden getirmeyi planlıyoruz." dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 1600 hakim ve savcı sınavının 29 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde düzenlenen "Meslek İçi Eğitim Programı"nda konuştu. Türkiye genelindeki 9 ayrı istinaf merkezinde ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarına meslek içi eğitim verileceğini belirten Gül, eğitim programının yargı camiasına hayırlı olmasını diledi. yargıda meslek öncesi eğitimle ilgili çok önemli bir karar aşamasında olduklarını belirterek, "Kısa vadede hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında 70 puan barajını yeniden getirmeyi planlıyoruz." dedi. Gül, şöyle konuştu: - "5 bin yargı mensubuna eğitim" Toplam 926 yargı mensubunun, bu ay programı tamamlayacağını ifade eden Gül, gelecek yıl da bu eğitimlere devam edeceklerini, 3 bini istinaf merkezlerinde olmak üzere toplam 5 bin civarında yargı mensubunun gelecek yıl benzer programlara dahil edilerek eğitim almasını hedeflediklerini bildirdi.

70 puan şartı kaldırılmıştı

KHK ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun "Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli" başlıklı 9/A maddesinde değişiklik yapılmıştı. Düzenlemede “En az yetmiş puan almak kaydıyla" ibaresi ile "Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar mülakata çağrılır." şeklindeki ikinci cümlesi yürürlükten kaldırıldı.

Bin 600 hakim savcı alınacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 1600 hakim ve savcı alınacağını açıklamıştı. Sınav, 29 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. 1000 mezun, 500 avukat, 100 kişi de idari yargı için alım yapılacak.