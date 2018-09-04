Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlık bünyesinde alınacak hakim ve savcı alımlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. 2018 yılı içinde hakim ve savcı alımlarının ne zaman yapılacağını merak eden hakim ve savcıların bu merakını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül giderdi. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımları ne zaman yapılacak? Ne kadar Hakim ve savcı alınacak? Hakim ve savcı müracaatları ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." dedi.