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- Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:12
- Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:12
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