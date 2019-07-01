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Hâkim Özçelik Gemlik’te göreve başladı

Gemlik adliyesinde Hâkim Berrin Özçelik göreve başladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:50
Hâkim Özçelik Gemlik’te göreve başladı

Gemlik adliyesinde Hâkim Berrin Özçelik göreve başladı.


Geçen hafta göreve başlayan Özçelik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hâkim Özçelik’in ilk görev yeri Gemlik oldu. Aslen Malatyalı olan Özçelik, Gemlik adliyesinde iş başı yaptı. Gemlik gibi bir ilçede göreve başlamaktan memnun olduğunun altını çizen Özçelik, ilçenin tecrübe kazanmak açısından da kendisine önemli katkılar sağlayabileceğini kaydetti.


Gemlik adliyesinde önümüzdeki dönemde yeni tayinler olacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:50
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