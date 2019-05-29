HSK, etek boyu tartışmasında hakim Mehmet Yoylu'yu görevden uzaklaştırdı
HSK, duruşma sırasında bir avukat ile etek boyu tartışması yaşayan hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:12
HSK, duruşma sırasında bir avukat ile etek boyu tartışması yaşayan hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.
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CHP iktidarı zamanında Hakim Mehmet Yoylumevzuata dayanarak mini etekle duruşmaya girdiği için avukatı uyardı ve açığa alındı. Yine aynı gün pedofoli kitabının yazarı ve yayıncısı mahkemeden tutuklanmadan serbest bırakıldı. İlk seçimde oyumu AK Partiye vererek iktidara taşıyacağız inşallah.
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