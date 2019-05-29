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HSK, etek boyu tartışmasında hakim Mehmet Yoylu'yu görevden uzaklaştırdı

HSK, duruşma sırasında bir avukat ile etek boyu tartışması yaşayan hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:12
HSK, etek boyu tartışmasında hakim Mehmet Yoylu'yu görevden uzaklaştırdı

HSK, duruşma sırasında bir avukat ile etek boyu tartışması yaşayan hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:12
  1. HSK
  2. Mehmet Yoylu

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş4 sa önce
    CHP iktidarı zamanında Hakim Mehmet Yoylumevzuata dayanarak mini etekle duruşmaya girdiği için avukatı uyardı ve açığa alındı. Yine aynı gün pedofoli kitabının yazarı ve yayıncısı mahkemeden tutuklanmadan serbest bırakıldı. İlk seçimde oyumu AK Partiye vererek iktidara taşıyacağız inşallah.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    Ben..tesettürlü..hanım..avukata..sataştı..zannettim..aşağıdaki..yorumum..için..özür..dilerim..
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer11 sa önce
    Alçak..mahluk..sen..evinde..karının..etek..boyuna..karışmaya..gücün..yetmez..iken..BSU.ne..CÜRET..BİR..DAHA..O..KUTSAL..GÖREVE..DÖNME..DÖNME..DÖNME...defol..
  • mustafamustafa12 sa önce
    şuraya bak hakim burası pavyon değil g....tünü gösteren şeylerle buraya pavyon o....su gibi gelme demiş adamı tebrik edeceklerine ceza veriyorlar. go.......luk hat safhaya ulaşmış.

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