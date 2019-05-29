HSK, etek boyu tartışmasında hakim Mehmet Yoylu'yu görevden uzaklaştırdı HSK, duruşma sırasında bir avukat ile etek boyu tartışması yaşayan hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.

HSK, duruşma sırasında bir avukat ile etek boyu tartışması yaşayan hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı. Ayrıntılar Geliyor...

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