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Hakim ile servis şoförünün yer tartışmasına takipsizlik

Erzurum Havalimanı'nda, servis aracına binmek isteyen hakimi, aralarında yer meselesi yüzünden çıkan tartışmada darbettiği öne sürülen şoför hakkında savcılıkça "takipsizlik kararı" verildi

06 Aralık 2018 Perşembe 16:56
Hakim ile servis şoförünün yer tartışmasına takipsizlik

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir şoför hakkında, servis aracına binmek isteyen hakimi aralarında çıkan tartışmada darbettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erzurum Havalimanı'nda yolcu taşımacılığı yapan servis şoförü Ü.A. hakkında dönemin Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi K.D'yi aralarında çıkan tartışmada darbettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu Ü.A. hakkında verilen takipsizlik kararında, tanık ifadeleri doğrultusunda K.D. ile Ü.A. arasında hakaret, tehdit veya yaralama olayı yaşanmadığı belirtildi.

Güvenlik kameralarının da incelendiği aktarılan söz konusu kararda, taraflar arasında fiziki müdahale olmadığı ve Ü.A'nın atılı suçu işlediğine dair soyut iddiadan başka dava açmaya yeterli şüphe oluşturulacak delil elde edilemediği kaydedildi.

Takipsizlik kararında, bu nedenlerle Ü.A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

- Olay

Alınan bilgiye göre, Erzurum'da 2 Mayıs'ta gerçekleşen olayda, dönemin Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi K.D, uçaktan indikten sonra şehir merkezine gitmek için servis şoförü Ü.A'nın kullandığı araca binmek istemişti.

Ü.A'nın yer kalmadığı için K.D'yi başka bir servise yönlendirmesi üzerine aralarında tartışma çıkmış, hakim K.D, servis şoförü tarafından darbedildiğini savunarak kolluk güçlerine şikayette bulunmuştu.

Servis şoförü Ü.A, nöbetçi Cumhuriyet savcısınca başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince hakkında adli kontrol kararı uygulanması kararlaştırılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:56
  1. Erzurum
  2. hakim
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