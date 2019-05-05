Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı

Kuşadası’nda ilginç bir nikah töreni gerçekleşti. Sivas hakimi ile Bingöl savcısının nikahını avukat olan Kuşadası Belediye Başkanı kıydı.

Eski Aydın milletvekili Recep Taner’in Sivas’ta hakimlik yapan kızı Fulden Taner ile Bingöl Cumhuriyet Savcısı Ozan Uçar, Kuşadası’nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Kuşadası sahil sitelerinde deniz kenarındaki Artemis Düğün Bahçesi’nde gerçekleşen nihah törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İYİ Parti Aydın milletvekili Adnan Sezgin, İYİ Parti Aydın il Başkanı Cemal Sarı, hakim ve savcı olan çiftin meslektaşları, aileler, davetliler ve arkadaşları katıldı. Nikah şahitliklerini Aydın milletvekili Adnan Sezgin ve Faden Yalvaçlı’nın yaptığı Sivas hakimi Fulden Taner ve Bingöl Savcısı Ozan Uçar’in nikahını kıyan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in mesleğinin avukat olması ilginç görüntülere yol açtı. Başkan Günel, savcı ve hakim çitfin nikahını kıyarak ömür boyu mutluluklar diledi.