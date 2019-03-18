0553 313 94 23

Hakim ile komutan saz ve tef çaldı, kaymakam Çanakkale Türküsü’nü okudu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde hakim saz, komutan tef çaldı, kaymakam ise Çanakkale Türküsü’nü okudu.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:02
Hakim ile komutan saz ve tef çaldı, kaymakam Çanakkale Türküsü’nü okudu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde hakim saz, komutan tef çaldı, kaymakam ise Çanakkale Türküsü’nü okudu.


18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir tarafında anma etkinlikleri düzenlendi. Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de anma programları Tufanbeyli Şehitliğindeki anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasıyla ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.


Anıttaki törenin ardından program Tufanbeyli Kaymakamlığı Konferans Salonunda devam etti. Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırlamış olduğu Çanakkale şehitlerini anma ve Çanakkale adlı tiyatro sahnelendi.


Daha sonra ise Tufanbeyli Adliyesinde görevli Hakim Ali Önder Firik saz, Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık tef çalarken, Tufanbeyli Kaymakamı ise Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi. Türkünün ardından Üsteğmen Nuh Anacık’ın seslendirdiği "Koca Seyit" isimli kahramanlık şiiri herkesi duygulandırdı.


Program şehit ailelerine plaket verilmesi ve yemek ikramının ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom hakkında soruşturma kararı
    1. Türk Telekom hakkında soruşturma kararı
    2. Başkanı adayı Genç, Çanakkale..
    3. Diyarbakır’da Vize Merkezi kuruluyor
    4. ABD Temsilcisi Jeffrey ile Irak..
    5. 18 Mart Şehitleri anma programı
    6. Darende’de 18 Mart etkinliği
    7. Şeker yükselmesi baş ağrısı yapar mı?
    8. Belediye Başkan Adayı Erdem basın..
    9. Bakan Varank Amasya’da Binali..
    10. Çanakkale zaferinin 104. yılı..
    11. Türkiye Varlık Fonu, o iddialara..
    12. Benzine 13 kuruş zam yapıldı
    13. Seyitgazi’nin tarihi Battalgazi evleri..
    14. Hakim ile komutan saz ve tef çaldı,..
    15. Kadınların yaptırması gereken testler
    16. Jandarma, hoşaf ve çorba dağıttı
    17. Vergili, “Karabük’te ezici çoğunlukla..
    18. Çanakkale şehitleri Bozyazı’da anıldı
    19. İmamoğlu: "Fayton meselesinde..
    20. Cizre Belediyesi şehri dönüştürmeye..
    21. Grand Prix Turnuvası’nda şampiyonlar..
    22. Memur-Sen Patnos teşkilat buluşması..
    23. Gürcistan: “NATO Tatbikatı üçüncü bir..
    24. Sarıgöllü hayırsever gençleri..
    25. Tanzim satış ihalesi Beltur'un oldu
    26. Bakan Soylu’dan İran’la yapılan ortak..
    27. Ömer Günel, esnaf buluşmalarına..
    28. Trafik polisleri yeni kıyafetlerini..
    29. Çocuklardan büyük ders
    30. İsmet Yıldırım, Çanakkale Zaferi’nin..
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!