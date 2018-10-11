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"Panik atağım var" deyince salon boşaltıldı

Bursa'da seçim günü eşyalarını almaya gelen karısını 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle "eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçu"ndan yargılanan koca "Panik atağım var" deyince duruşma gizli yapıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:08
"Panik atağım var" deyince salon boşaltıldı

Olay Bursa Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce de defalarca tartıştığı eşi Muhammet T’yi arayan Ayşe T., 24 Haziran seçimlerinde eve gelip eşyalarını alacağını söyledi.

Muhammet T., eşine ‘Gelme, gelirsen seni vururum’ diye cevap verdi. Eşinin sözlerine rağmen eve giderek eşyalarını alan Ayşe T. evden uzaklaştığı sırada arkasından gelen Muhammet T., karısını bıçakla 5 yerinden yaraladı. Olay yerinden kaçan koca Muhammet T. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı.

Salonda kimseyi istemedi

Hakkında eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan Muhammet T'nin yargılanmasına başlandı. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Muhammet T, bıçakladığı eşi Ayşe T., sanık ve mağdur yakınları ile avukatları katıldı.

Sanık Muhammet T, mahkeme başkanına panik atak hastası olduğunu belirterek, duruşma salonunda kimse olmamasını istedi. Mahkeme başkanı sanığın bu talebini kabul ederek, yargılamanın gizli yapılmasına karar verdi. Duruşma sanığın savunması ve mağdur eşinin ifadelerinin ardından eksik belgelerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:08
  1. Bursa
  2. mahkeme

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