Hakim dizisi Ozan'ı Fatih Berk Şahin'in hayatı!
Hakim dizisi oyuncuları arasında Hakim Ömer’in oğlu olan Ozan rolünü Fatih berk Şahin oynuyor. Peki, Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında? İşte Hakim dizisi Ozan'ı Fatih Berk Şahin'in hayatı
4 Nisan Pazartesi günü ilk bölümü ile Atv ekranlarında izleyiciyle bulunan Hakim dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni aldı. Hakim dizisinde Ömer Arif Derman'ın oğlu olan Ozan bir trafik kazası sonucu aracıyla ülkenin en azılı bir numaralı mafya lideri Azem Demirkıran’ın oğlu Mert'e çarpıp Mert’i öldürmüş olması sonrası Ömer’in oğlu Ozan’ı mafyanın elinden kurtarma mücadelesi. Hakim dizisinde Ozan karekterini oynayan isim ise Fatih Berk Şahin.
Fatih Berk Şahin kimdir?
2004 yılında dünyaya gelen Fatih Berk Şahin İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Şahin, 2020 yılında Geçen Yaz isimli Sinema filmi ile oyunculuğa adım atmıştır. Show TV’de yayınlanan Yalancı dizisinde Salih Bademci’nin hayat verdiği Mehmet Emir karakterinin oğlunu oynamıştı. Fatih Berk Şahin, oyunculuğu başladığı 2021 yılında 'Seyyar','Yalancı' dizileriyle ve 'Geçen Yaz' isimli filmden sonra dikkatleri üzerine çekmiştir.