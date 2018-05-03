Hakim çift, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Antalya'da FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen firari eski hakimler Mustafa ve Yasemin Sarıgedik, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.03 Mayıs 2018 Perşembe 22:24
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, firari Denizli eski hakimlerinden Mustafa Sarıgedik ve eşi Yasemin Sarıgedik, Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
Gözaltına alınarak Antalya'ya gönderilen çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sarıgedik çifti, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA
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