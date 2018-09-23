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Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, dolandırıcıların kurbanı oldu

Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, sahtecilik, yağma davalarından toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, dolandırıcıların son kurbanı oldu.

23 Eylül 2018 Pazar 15:11
Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, dolandırıcıların kurbanı oldu

Terör örgütü FETÖ tarafından planlanan ve Türkiye’de son 10 yıl içerisinde peş peşe açılan Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, sahtecilik, yağma davalarından toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan FETÖ mağduru Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, bu kez de dolandırıcıların kurbanı oldu.

İddiaya göre, Siirt’in Şirvan ilçesine giden A.Z.A., buradaki korucu ailesine önce kendisini 7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in de koruma müdürlüğünde bulunmuş gibi gösterip emekli binbaşı olarak tanıttı. Bu sırada güvenlerini kazandığı korucu ailesinin üç akrabasının, bölgede yaşanan cinayet suçundan dolayı cezaevinde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine bu kez de Ahmet Zeki Üçok’u tanıdığını söyleyip davayı alması karşılığında 200 bin TL paraya anlaştı. Bu paranın da bir bölümünü birkaç kez gidip geldiği Siirt’in Şirvan ilçesinde korucu ailesinden teslim aldıktan sonra kayıplara karıştı. A.Z.A.’ya ulaşamayan korucu ailesinin üyeleri İstanbul’a gelip ulaştıkları Ahmet Zeki Üçok’a yaşadıklarını anlattı ayrıca paraların teslimi sırasında ve pazarlık sırasında çekilen görüntüleri de izletti

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hem kendi isminin kullanıldığını, hem de korucu ailesinin dolandırıldığının ortaya çıkması üzerine Ahmet Zeki Üçok, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurup, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile nitelikli dolandırıcılık suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Korucu ailesinin çektiği görüntüleri de delil olarak dava dosyasına koydu. Konuyla ilgili konuşan Ahmet Zeki Üçok, "Hem beni hem de korucu ailesini mağdur ettiler. Ben de her ikimiz adına bu hukuk mücadelesini başlattım" dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:11
  1. Siirt
  2. İstanbul
  3. Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok
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